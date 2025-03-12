- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeytoMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.16 × 746
|
ICMarketsSC-MT5
|0.20 × 998
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.34 × 61
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.54 × 337
|
BlackBullMarkets-Live
|0.55 × 701
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.93 × 1676
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 319
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 676
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 197
|
xChief-MT5
|3.52 × 260
|
XMGlobal-MT5 2
|5.12 × 244
|
ActivTradesCorp-Server
|6.33 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.37 × 182
|
Swissquote-Server
|7.50 × 2
|
Weltrade-Real
|8.53 × 193
"Mirror" – Il Terzo Expert Advisor (EA) Sviluppato dall’Osservazione dei Mercati Reali
"Mirror" è il terzo EA che ho sviluppato, nato dall'osservazione dei grafici in tempo reale. Questo EA sfrutta una ridondanza di operazioni opposte al macro trend e, a differenza dei miei precedenti EA, non utilizza una griglia.
🔹 Esecuzione delle Operazioni:
- Le posizioni vengono aperte in entrambe le direzioni, ma solo quando si verificano specifiche condizioni di ingresso, rendendo ogni posizione indipendente.
- Le size aumentano rispetto alla prima operazione aperta (se ancora attiva) in una determinata direzione, permettendo di sfruttare l’errore dell’impulsivo e generare profitti costanti.
- Per evitare posizioni aperte per un tempo indefinito, sono stati implementati diversi fattori che chiudono tutte le operazioni ancora in corso quando necessario.
📊 I risultati dei test sono stati molto promettenti, motivo per cui ho deciso di avviare subito un conto reale.
⚠️ ATTENZIONE: TEST IN CORSO.
Dati sulle Performance:
- Drawdown (DD) molto contenuto, inferiore al 18% rispetto al capitale iniziale di 300€, con un ottimo ritorno.
- Presenza di uno STOP LOSS CASH, ovvero la chiusura se le operazioni andassero in perdita di oltre 50 euro.
Dettagli del Conto:
✅ Broker: Key To Markets - PRO 1:500
✅ Capitale iniziale: 300€ (con l'obiettivo di aumentarlo gradualmente a 500€ come base)
📢 Disponibile per il Copy Trading direttamente tramite il broker dal 12/03/2025
🔗 Maggiori Informazioni & Accesso alla Community:
📢 Gruppo Telegram Italiano: Unisciti qui
🔗 Registrazione Broker (Key To Markets): Iscriviti qui
