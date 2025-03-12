SegnaliSezioni
Niccolo Tirelli

Mirror EU TEST

Niccolo Tirelli
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
KeytoMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 063
Profit Trade:
669 (62.93%)
Loss Trade:
394 (37.06%)
Best Trade:
98.82 EUR
Worst Trade:
-92.86 EUR
Profitto lordo:
1 568.79 EUR (71 527 pips)
Perdita lorda:
-1 544.22 EUR (65 037 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (7.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
120.95 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
47.87%
Massimo carico di deposito:
98.44%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
452 (42.52%)
Short Trade:
611 (57.48%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
2.34 EUR
Perdita media:
-3.92 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-67.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-99.02 EUR (2)
Crescita mensile:
26.20%
Previsione annuale:
317.87%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
243.54 EUR
Massimale:
353.23 EUR (86.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.08% (352.75 EUR)
Per equità:
39.64% (127.61 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1063
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 28
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.82 EUR
Worst Trade: -93 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -67.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeytoMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.14 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.16 × 746
ICMarketsSC-MT5
0.20 × 998
RazeGlobalMarkets-Server
0.34 × 61
Pepperstone-MT5-Live01
0.54 × 337
BlackBullMarkets-Live
0.55 × 701
ICMarketsSC-MT5-4
0.93 × 1676
RoboForex-ECN
1.20 × 319
Exness-MT5Real5
2.50 × 676
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.50 × 197
xChief-MT5
3.52 × 260
XMGlobal-MT5 2
5.12 × 244
ActivTradesCorp-Server
6.33 × 3
RoboForex-Pro
7.37 × 182
Swissquote-Server
7.50 × 2
Weltrade-Real
8.53 × 193
"Mirror" – Il Terzo Expert Advisor (EA) Sviluppato dall’Osservazione dei Mercati Reali

"Mirror" è il terzo EA che ho sviluppato, nato dall'osservazione dei grafici in tempo reale. Questo EA sfrutta una ridondanza di operazioni opposte al macro trend e, a differenza dei miei precedenti EA, non utilizza una griglia.

🔹 Esecuzione delle Operazioni:

  • Le posizioni vengono aperte in entrambe le direzioni, ma solo quando si verificano specifiche condizioni di ingresso, rendendo ogni posizione indipendente.
  • Le size aumentano rispetto alla prima operazione aperta (se ancora attiva) in una determinata direzione, permettendo di sfruttare l’errore dell’impulsivo e generare profitti costanti.
  • Per evitare posizioni aperte per un tempo indefinito, sono stati implementati diversi fattori che chiudono tutte le operazioni ancora in corso quando necessario.

📊 I risultati dei test sono stati molto promettenti, motivo per cui ho deciso di avviare subito un conto reale.

⚠️ ATTENZIONE: TEST IN CORSO.

Dati sulle Performance:

  • Drawdown (DD) molto contenuto, inferiore al 18% rispetto al capitale iniziale di 300€, con un ottimo ritorno.
  • Presenza di uno STOP LOSS CASH, ovvero la chiusura se le operazioni andassero in perdita di oltre 50 euro.

Dettagli del Conto:

 Broker: Key To Markets - PRO 1:500
 Capitale iniziale: 300€ (con l'obiettivo di aumentarlo gradualmente a 500€ come base)

📢 Disponibile per il Copy Trading direttamente tramite il broker dal 12/03/2025

🔗 Maggiori Informazioni & Accesso alla Community:
📢 Gruppo Telegram Italiano: Unisciti qui
🔗 Registrazione Broker (Key To Markets): Iscriviti qui



Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 20:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 19:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 14:24
No swaps are charged
2025.07.21 14:24
No swaps are charged
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 02:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 04:43
Share of days for 80% of growth is too low
