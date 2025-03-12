"Mirror" – Il Terzo Expert Advisor (EA) Sviluppato dall’Osservazione dei Mercati Reali

"Mirror" è il terzo EA che ho sviluppato, nato dall'osservazione dei grafici in tempo reale. Questo EA sfrutta una ridondanza di operazioni opposte al macro trend e, a differenza dei miei precedenti EA, non utilizza una griglia.

🔹 Esecuzione delle Operazioni:

Le posizioni vengono aperte in entrambe le direzioni , ma solo quando si verificano specifiche condizioni di ingresso , rendendo ogni posizione indipendente .

, ma solo quando si verificano , rendendo ogni posizione . Le size aumentano rispetto alla prima operazione aperta (se ancora attiva) in una determinata direzione, permettendo di sfruttare l’errore dell’impulsivo e generare profitti costanti .

aumentano rispetto alla prima operazione aperta (se ancora attiva) in una determinata direzione, permettendo di e generare . Per evitare posizioni aperte per un tempo indefinito, sono stati implementati diversi fattori che chiudono tutte le operazioni ancora in corso quando necessario.

📊 I risultati dei test sono stati molto promettenti, motivo per cui ho deciso di avviare subito un conto reale.

⚠️ ATTENZIONE: TEST IN CORSO.

Dati sulle Performance:

Drawdown (DD) molto contenuto , inferiore al 18% rispetto al capitale iniziale di 300€ , con un ottimo ritorno.

, inferiore al rispetto al , con un ottimo ritorno. Presenza di uno STOP LOSS CASH, ovvero la chiusura se le operazioni andassero in perdita di oltre 50 euro.

Dettagli del Conto:

✅ Broker: Key To Markets - PRO 1:500

✅ Capitale iniziale: 300€ (con l'obiettivo di aumentarlo gradualmente a 500€ come base)

📢 Disponibile per il Copy Trading direttamente tramite il broker dal 12/03/2025

🔗 Maggiori Informazioni & Accesso alla Community:

📢 Gruppo Telegram Italiano: Unisciti qui

🔗 Registrazione Broker (Key To Markets): Iscriviti qui







