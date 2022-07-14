TitanFury
- Experts
- Marco De Donno
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 5 aprile 2023
- Attivazioni: 5
TitanFury Forex EA è un lavoro basato sul metodo di trading di assorbire. Funzionare nella maggior parte delle condizioni di mercato. poiché utilizza il metodo di assorbire, basso drawdown, no martingala, sistema autolot .
Si prega di testare prima un account demo per almeno una settimana. Inoltre, renditi familiare e comprendi come funziona TitanFury EA , quindi utilizzalo solo con un account reale.
Raccomandazione
Coppia: EURUSD
Timeframe: H1
Spero che ricevere fornirai recensioni e commenti in modo che TitanFury EA Possa continuare a crescere e gli ultimi aggiornamenti
