Gold Trend EA

Questo EA si distingue per le fasi di tendenza. Es werden 4 Positionen (manuell einstellbar) eröffnet mit unterschiedlichen TPs und fixem SL. Sobald das erste TP Level erreicht wurde e la posizione geschlossen wird, wird für die altre posizioni der SL auf Break Even nachgezogen. Die letzte Position schließ erst wenn ein Gegensignal triggert. Quindi sono molte le fasi di tendenza mitzunehmen.



- Nessuna martingala

- Sistema Kein Grid

- Jeder Trade ist mit SL abgesichert

- Trades können auch manuell gestartet werden

- L'EA è valido anche per Bitcoin BTCUSD o anche altri asset con impostazioni predefinite



Setfiles nell'allegato.