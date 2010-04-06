Safe Management of Trading

GESTIONE SICURA DEL TRADING

Questo expert advisor è stato sviluppato per trader professionisti, che vogliono avere maggiori risultati ed avere una gestione del rischio perfetta evitando di cadere nell' overtrading e rimanendo sempre aggiornati sull'andamento del proprio trading tramite le notifiche che arriveranno sul tuo smartphone.


CARATTERISTICHE
Gestione sicura del trading ha 7 funzioni:

1.    Funzione chiusura grafici   : seleziona il range d'orario in cui si vuole fare trading, non appena l'orario uscirà dal range tutti i grafici si chiuderanno dandoti una notifica sia sul pc che sullo smartphone. ( vanno inserite solo le ore non i minuti)
2.    Funzione di breakeven   : automatizza i tuoi pareggi così da non dover rimanere tutto il giorno a guardare i grafici.
3.    Funzione di lotti massimi  : scegli tu stesso quali sono i lotti massimi che puoi aprire per ogni singolo grafico ed una volta superati chiuderà in automatico i lotti in eccesso. ( notifica sia sul pc che sullo smartphone)
4.    Target di singolo trade  : seleziona la cifra di target per ogni grafico, una volta raggiunte le operazioni si chiuderanno in automatico.  ( notifica sia sul pc che sullo smartphone)
5.    Stop di singolo commercio  : seleziona la cifra di stop per ogni grafico, una volta raggiunte le operazioni si chiuderanno in automatico.  ( notifica sia sul pc che sullo smartphone)
6.    Equity target  : chiude tutte le operazioni non appena il profitto delle operazioni aperte raggiunge la cifra da te scelta.
7.    Equity stop  : chiude tutte le operazioni non appena la perdita delle operazioni aperte raggiunge la cifra da te scelta.



AGGIORNAMENTI FUTURI

Tutti gli aggiornamenti futuri saranno gratis per chi ha già acquistato l'expert advisor.

Con i futuri aggiornamenti e aggiunta di funzioni il prezzo in aumento.



ASPETTI IMPORTANTI

Le funzioni n°1-4-5-6-7 lavorano su tutti i grafici.

Le funzione n° 2 -3 lavorano solo sul grafico su qui è caricato l'expert advisor.



COSA OTTIENI ACQUISTANDO QUESTO TOOL 

Le grandi banche d'investimento e gli hedge fund hanno interi riparti destinati alla gestione del rischio, noi traders retail siamo soli a fare trading, ma grazie a questo potentissimo strumento di gestione del rischio avrai un algoritmo che gestirà il rischio e controllerà il tuo trading al tuo posto.


