Safe Management of Trading
- Utilità
- Alessio Nabarro
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 7
GESTIONE SICURA DEL TRADING
Questo expert advisor è stato sviluppato per trader professionisti, che vogliono avere maggiori risultati ed avere una gestione del rischio perfetta evitando di cadere nell' overtrading e rimanendo sempre aggiornati sull'andamento del proprio trading tramite le notifiche che arriveranno sul tuo smartphone.
CARATTERISTICHE
Gestione sicura del trading ha 7 funzioni:
1. Funzione chiusura grafici : seleziona il range d'orario in cui si vuole fare trading, non appena l'orario uscirà dal range tutti i grafici si chiuderanno dandoti una notifica sia sul pc che sullo smartphone. ( vanno inserite solo le ore non i minuti)
2. Funzione di breakeven : automatizza i tuoi pareggi così da non dover rimanere tutto il giorno a guardare i grafici.
3. Funzione di lotti massimi : scegli tu stesso quali sono i lotti massimi che puoi aprire per ogni singolo grafico ed una volta superati chiuderà in automatico i lotti in eccesso. ( notifica sia sul pc che sullo smartphone)
4. Target di singolo trade : seleziona la cifra di target per ogni grafico, una volta raggiunte le operazioni si chiuderanno in automatico. ( notifica sia sul pc che sullo smartphone)
5. Stop di singolo commercio : seleziona la cifra di stop per ogni grafico, una volta raggiunte le operazioni si chiuderanno in automatico. ( notifica sia sul pc che sullo smartphone)
6. Equity target : chiude tutte le operazioni non appena il profitto delle operazioni aperte raggiunge la cifra da te scelta.
7. Equity stop : chiude tutte le operazioni non appena la perdita delle operazioni aperte raggiunge la cifra da te scelta.
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4joje6T0Dpw
AGGIORNAMENTI FUTURI
Tutti gli aggiornamenti futuri saranno gratis per chi ha già acquistato l'expert advisor.
Con i futuri aggiornamenti e aggiunta di funzioni il prezzo in aumento.
ASPETTI IMPORTANTI
Le funzioni n°1-4-5-6-7 lavorano su tutti i grafici.
Le funzione n° 2 -3 lavorano solo sul grafico su qui è caricato l'expert advisor.
COSA OTTIENI ACQUISTANDO QUESTO TOOL
Le grandi banche d'investimento e gli hedge fund hanno interi riparti destinati alla gestione del rischio, noi traders retail siamo soli a fare trading, ma grazie a questo potentissimo strumento di gestione del rischio avrai un algoritmo che gestirà il rischio e controllerà il tuo trading al tuo posto.