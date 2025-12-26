Indicatori: Semplice rilevatore di tendenze
Suggerisco! Date un nome ai vostri indicatori, in modo da poterli ritrovare in seguito! Mi è piaciuto molto il tuo STD. Solo dopo un'altra anomalia di mql5 ho dovuto cercarlo a lungo.
PROPOSTA: fare un indicatore multitimeframe basato su di esso (per circa 3-5 ecc. periodi) con la possibilità di selezionare un periodo di calcolo per ogni timeframe (se possibile).
Indicatore simile: RSI_3HTF.
Semplice rilevatore di tendenze:
Analogo più sensibile di Rsi e Dem. Stesso RSI e Dem, ma più sensibile.
Author: Vladislav Eremeev