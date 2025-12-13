Sistemi Esperti: Triangle Hedge
L'Expert Advisor affronta il tema dell'apertura di posizioni su simboli sintetici (portafogli). Nel caso di Triangle Hedge si tratta solo di simboli sintetici del tipo NewSymbol = Symbol1^(+-0,5) * Symbol2^(+-0,5), ossia una funzionalità estremamente limitata. In realtà si tratta di una buona soluzione, in mancanza di altre opzioni in MT5 al momento.
Una delle ragioni per l'utilizzo di una copertura di questo tipo potrebbe essere il compito di cogliere situazioni di arbitraggio multivaluta a breve termine e di negoziarle. Un'implementazione completa di questo caso può essere vista qui.
Il trading di portafoglio, invece, è necessario per molte strategie. Il calcolo dei lotti per ogni simbolo del portafoglio in funzione dei corrispondenti coefficienti di ponderazione può essere visto qui.
È assurdo, è completamente fuori di testa.
Chiudete l' interaposizione, sarà una copertura completa. Risparmierete il doppio spread.
P.S. E risparmierete anche il margine.
Il mito della "copertura" ( basato sull'articolo di dailyfx)
Aiutare i trader di tutto il mondo significa che ho visto molti metodi diversi per operare su questo mercato, sia buoni che cattivi. Uno dei metodi più dannosi in cui mi sono imbattuto è l'idea di "coprire" un'operazione sul Forex aprendo un'operazione opposta sulla stessa coppia di valute e mantenendo contemporaneamente posizioni lunghe e corte. Questo non solo comporta un costo maggiore per l'operazione (pagando uno spread aggiuntivo), ma non protegge la posizione da ulteriori perdite.
Gli hedger cercano di bloccare il loro profitto o la loro perdita su un'operazione aprendo un'operazione opposta, ma se lo spread si allarga, ciò influisce negativamente su entrambi i lati dell'operazione. Se il trader ha una leva finanziaria eccessiva su queste operazioni, uno spread più ampio potrebbe causare una richiesta di margine e la liquidazione di entrambe le posizioni. La cosa peggiore è che molto probabilmente verreste riempiti ai prezzi dello spread allargato, aggiungendo così il danno alla beffa.
Quindi, ora sappiamo che la copertura non è il modo corretto per assicurarsi un profitto o una perdita. Solo la chiusura di una posizione può farlo. L'hedging può anche essere pericoloso in caso di allargamento degli spread e può causare richieste di margini, quindi dobbiamo limitare la quantità di leva finanziaria che utilizziamo a 10x o meno.
Nemmeno io penso che l'hedging sia una buona strategia. ma credo che non sia lo spread a rendere l'hedging una cattiva scelta, lo spread può allargarsi solo fino a un certo limite, il più delle volte questo limite è insignificante per il margine e non continua molto, ha un andamento periodico intraday.
Ciò che rende l'hedging una scelta sbagliata è il panico, che viene applicato per lo più in situazioni di panico. chi ha la mente lucida può cogliere buone possibilità di successo con una strategia di hedging.
Triangle Hedge:
Apre una posizione di copertura virtuale in MetaTrader 5.
Author: Atsushi Yamanaka