Loading error - failed [539]

Problema noto con l'ultima beta 5488.
Dovresti usare la versione ufficiale 5430, a meno che tu non voglia essere un beta-tester.
Alain Verleyen , 26.11.2025 16:50
Ho creato un archivio su Telegram per fornire gli ultimi file di rilascio ufficiali.
Alain Verleyen #:grazie Alain, ma al momento della reinstallazione non mi ha chiesto se voglio la versione stabile o la versione beta... ti confermo che ho la versione 5488
Buongiorno a tutti,
ho creato un indicatore (non è il primo che creo), ma al momento del load mi da il seguente errore:
2025.12.22 10:45:32.233 Custom Indicator loading of Direzionalita (SP500.s,M1) from C:\Users\matte\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\406D9FF3E9C55C279FF8C66020886D20\MQL5\Indicators\Direzionalita.ex5 failed [539]
Non riesco a capire il problema, Metaeditor non mi da alcun tipo di errore nel codice. Che cosa posso fare? Ho già provato a disinstallare e reinstallare una nuova versione, ma niente.
grazie
saluti