Librerie: Funzioni statistiche statistics.mqh

Funzioni statistiche statistics.mqh:

Una libreria che contiene funzioni statistiche come il calcolo della media, della varianza, della skewness, dell'eccesso, della covarianza, della correlazione, ecc.

Author: QSer29

 
c'è un file mql4 di questo lavoro? grazie
 
Automated-Trading:

Виктор Астахов:

Mi scuso, ho eseguito lo script di test e ha dato un valore di correlazione pari a 1,4.

La correlazione non dovrebbe essere compresa tra -1 e 1?

Non è chiaro come utilizzare il risultato

Naturalmente è 1 o -1. C'è un errore nel codice da qualche parte

