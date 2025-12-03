Librerie: Funzioni statistiche statistics.mqh
c'è un file mql4 di questo lavoro? grazie
Automated-Trading:
Funzioni statistiche statistics.mqh:
Autore: QSer29
Mi scuso, ho eseguito lo script di test e ha dato un valore di correlazione di 1,4.
La correlazione non dovrebbe essere compresa tra -1 e 1?
Non è chiaro come utilizzare il risultato
Виктор Астахов:
Naturalmente è 1 o -1. C'è un errore nel codice da qualche parte
Una libreria che contiene funzioni statistiche come il calcolo della media, della varianza, della skewness, dell'eccesso, della covarianza, della correlazione, ecc.
Author: QSer29