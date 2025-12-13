Indicatori: Paletta meteorologica

Nuovo commento
 

Paletta meteorologica:

L'indicatore consente di calcolare la media degli ultimi prezzi del simbolo e di determinare la direzione del movimento, che può essere un segnale per un'operazione di trading.

Paletta meteorologica

Author: kuzya

 
Comprare a quel punto? È una stronzata.
Nuovo commento