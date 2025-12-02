Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore NonLagDot
Gimana hasil dari yang sudah memakainya? Condividere le informazioni... makasih
Bisa buat profit berapa % per hari ya ?????
Berapa harganya e dimana dimana belinya?
È gratuito. È possibile scaricarlo in CodeBase e inserire i file in:
terminal_data_folder\MQL5\Indicators\nonlagdot.mq5
terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\nonlagdotsignal.mqh
terminal_data_folder\MQL5\Experts\expm_nonlagdot.mq5
Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore NonLagDot:
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento di colore dell'indicatore NonLagDot.
Author: Nikolay Kositsin