Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Karacatica

Modulo dei segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Karacatica.

Author: Nikolay Kositsin

 
ALETRADEX:

Qualcuno lo usa?

L'esperto dà errore
