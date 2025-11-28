Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore BykovTrend

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore BykovTrend:

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore BykovTrend.

Author: Nikolay Kositsin

 

Esiste una versione MT4 di questo indicatore?

