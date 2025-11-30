Librerie: Modulo per i segnali di trading basato sull'indicatore 3LineBreak
Caro Nikolay,
il suo indicatore non ha nulla in comune con il 3LineBreak presentato da Neeson, in quanto utilizza effettivamente la scomposizione del canale di prezzo (o canale Donchian) con periodo N.
Ecco un'immagine del vero 3LineBreak con l'indicatore sovrapposto nella tua edizione.
Pertanto, vi preghiamo di rinominarlo o di rimuoverlo dal codice base MQL4 e MQL5, in modo da non indurre in errore i trader.
Distinti saluti,
Igor
Caro Nicholas,
l'indicatore da lei citato non ha nulla a che vedere con il 3LineBreak descritto da Neeson, perché in realtà utilizza un breakout del canale dei prezzi (o canale Donchian) con periodo N.
Ecco un'immagine del vero 3LineBreak con l'indicatore sovrapposto nella tua edizione.
Pertanto, vi preghiamo di rinominarlo o di rimuoverlo dal codice base MQL4 e MQL5 per evitare di ingannare i trader.
Distinti saluti,
Igor
Signore! In questo mondo non esiste un centro di standardizzazione degli indicatori e un unico database di contabilità di questo bene. Ho appena convertito un indicatore reale da MQL4 a MQL5, e spendere la mia vita per scavare in Internet sull'origine di ogni indicatore non è molto intelligente, per usare un eufemismo. E se pensate che la vostra versione dell'indicatore sia più corretta, inseritela nel Code Base con le spiegazioni appropriate. Non sono stato io a creare questo indicatore, non sta a me cambiarne il nome! In questo modo, se lo si desidera, si può sempre arrivare al nome di qualsiasi indicatore..
Nicholas, per favore dimmi cosa e dove cambiare nel codice di apertura, in modo che l'Expert Advisor faccia un trade a 0 barre, non appena il colore della barra cambia.
Vi sarò grato per un suggerimento.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Modulo per i segnali di trading basato sull'indicatore 3LineBreak:
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento nel colore della barra dell'indicatore 3LineBreak.
Author: Nikolay Kositsin