Script: StopOutPrice
StopOutPrice:
Lo script calcola il prezzo al quale può verificarsi uno Stop Out (chiusura forzata di una posizione) e il prezzo dopo il quale il valore del Free Margin diventa negativo.
Author: Ivan Ivanov