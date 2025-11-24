Script: StopOutPrice

Nuovo commento
 

StopOutPrice:

Lo script calcola il prezzo al quale può verificarsi uno Stop Out (chiusura forzata di una posizione) e il prezzo dopo il quale il valore del Free Margin diventa negativo.

StopOutPrice

Author: Ivan Ivanov

 

come fare lo stesso per MT4? utile script!!!!

Nuovo commento