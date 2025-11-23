Indicatori: HLR

HLR:

L'indicatore HighestLowestRange (HLR) determina la posizione relativa del prezzo all'interno dell'intervallo massimo - minimo per X barre. Se il prezzo si trova nella parte inferiore dell'intervallo (nuovo minimo), il valore dell'indicatore è 0, se il prezzo si trova nella parte superiore dell'intervallo (nuovo massimo), il valore dell'indicatore è 1 (o 100%).

HLR

Author: Nikolay Kositsin

 

ottimo indicatore!

Riflette il mio sistema di trading per lo scalping dei canali. Solo il range delle barre cambia a seconda delle condizioni del mercato.

 
È possibile creare un indicatore a freccia utilizzando le stesse regole?)
