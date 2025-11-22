Indicatori: DSS Bressert
DSS Bressert:
DSS Bressert - Double Smoothed Stochastic Indicator di Walter Bressert. L'interpretazione dei valori dell'indicatore DSS è simile a quella dell'indicatore Stocastico: valori superiori a 80 indicano un mercato ipercomprato, valori inferiori a 20 indicano un mercato ipervenduto.
Author: Nikolay Kositsin