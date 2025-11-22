Indicatori: UltraFatl
SUPER indicatore!!! E' disponibile in MQL4?
allex221:
Индикатор СУПЕР!!! Есть на MQL4???
Da dove! Questa è una pura improvvisazione di Capodanno!
GODZILLA:Potete farlo?
allex221:
Сможете сделать???
Nessun problema, è solo una questione di prezzo!
UltraFatl:
Questo indicatore di tendenza del segnale si basa sulle letture del filtro digitale Fatl e sull'analisi della direzione del trend delle sue linee di segnale multiple. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.
Author: Nikolay Kositsin