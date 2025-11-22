Indicatori: UltraFatl

Questo indicatore di tendenza del segnale si basa sulle letture del filtro digitale Fatl e sull'analisi della direzione del trend delle sue linee di segnale multiple. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.

UltraFatl

Author: Nikolay Kositsin

 
SUPER indicatore!!! E' disponibile in MQL4?
 

Da dove! Questa è una pura improvvisazione di Capodanno!

 
Potete farlo?
 

Nessun problema, è solo una questione di prezzo!

