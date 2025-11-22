Indicatori: Correlazione di rango Ultra Spearman

Correlazione di rango Ultra Spearman:

Questo indicatore di tendenza del segnale si basa sulle letture dell'indicatore personalizzato Spearman Rank Correlation e sull'analisi della tendenza delle sue linee di segnale multiple.

Author: Nikolay Kositsin

 

smoothalgorithms.mql è all'interno di /MQL5/Include/

ma in fase di compilazione non viene trovato

 
Assicurarsi che i file siano stati inseriti nelle seguenti cartelle:

  • \Cartella dei dati\MQL5\Include\smoothalgorithms.mqh
  • \Cartella dati\MQL5\Indicatori\spearmankcorrelation.mq5
  • \Cartella dei dati {MQL5}Indicatori {ultraspearmankcorrelation.mq5

Per trovare la cartella "Cartella dati", andare su "File"->"Apri cartella dati".

