Indicatori: Correlazione di rango Ultra Spearman
smoothalgorithms.mql è all'interno di /MQL5/Include/
ma in fase di compilazione non viene trovato
Assicurarsi che i file siano stati inseriti nelle seguenti cartelle:
- \Cartella dei dati\MQL5\Include\smoothalgorithms.mqh
- \Cartella dati\MQL5\Indicatori\spearmankcorrelation.mq5
- \Cartella dei dati {MQL5}Indicatori {ultraspearmankcorrelation.mq5
Per trovare la cartella "Cartella dati", andare su "File"->"Apri cartella dati".
Correlazione di rango Ultra Spearman:
Questo indicatore di tendenza del segnale si basa sulle letture dell'indicatore personalizzato Spearman Rank Correlation e sull'analisi della tendenza delle sue linee di segnale multiple.
Author: Nikolay Kositsin