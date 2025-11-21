Indicatori: ComprareVendere
ComprareVendere:
Questo indicatore mostra l'ultima "linea di difesa" della tendenza attuale. Il cambiamento di tendenza è indicato da quadrati colorati e la direzione della tendenza da punti colorati.
Author: Nikolay Kositsin