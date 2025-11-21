Indicatori: OCM

OCM:

In questa variante dell'oscillatore di Tushar Chand, il prezzo di ingresso viene pre-smussato mediante una media classica.

OCM

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

CMO:

Autore: Nikolay Kositsin

c'è un errore, presente anche nell'indicatore originale su mql4.com.

Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;

è possibile la divisione per zero, se SumBulls+SumBears=0, da cui i problemi quando per motivi sconosciuti il grafico dell'indicatore non viene periodicamente visualizzato.

L'ho fatto in questo modo:

if ((SumBulls+SumBears)!=0.0)Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
 
Olegts:

c'è un errore, è anche nell'indicatore originale su mql4.com

Risolveremo questo problema!
