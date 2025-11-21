Indicatori: OCM
Automated-Trading:
CMO:
Autore: Nikolay Kositsin
c'è un errore, presente anche nell'indicatore originale su mql4.com.
Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
è possibile la divisione per zero, se SumBulls+SumBears=0, da cui i problemi quando per motivi sconosciuti il grafico dell'indicatore non viene periodicamente visualizzato.
L'ho fatto in questo modo:
if ((SumBulls+SumBears)!=0.0)Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
Olegts:Risolveremo questo problema!
c'è un errore, è anche nell'indicatore originale su mql4.com
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
OCM:
In questa variante dell'oscillatore di Tushar Chand, il prezzo di ingresso viene pre-smussato mediante una media classica.
Author: Nikolay Kositsin