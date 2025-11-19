Indicatori: Canale FP
Come negoziare i punti pivot annuali dell'oro (adattato dall'articolo di dailyfx)
- I trader di materie prime utilizzano da decenni i pivot point per determinare le potenziali aree di supporto e resistenza.
- I pivot point annuali dell'oro del 2013 hanno previsto punti di svolta significativi.
- L'oro si sta avvicinando al punto di rotazione annuale centrale del 2014 a 1360,82.
Il 2013 non è stato molto clemente con il metallo brillante. L'oro è crollato del 27% o poco più di 450 $/oz. in uno dei maggiori cali degli ultimi anni. Tuttavia, dopo aver toccato un minimo di tre anni a 1178,86 nel dicembre 2013, l'oro è riuscito a risalire nel 2014. I pivot annuali hanno segnato il declino dell'oro con una precisione millimetrica.
Pivot annuali dell'oro 2013:
L'improvviso e grave calo dell'oro di 141 $/oz. all'inizio del 2013 ha colto di sorpresa molti trader. Tuttavia, gli operatori che hanno osservato i pivot annuali dell'oro sapevano in anticipo che una chiusura al di sotto del pivot centrale (P) a 1661,75 $/oz.
Si noti nel grafico sopra come il prezzo abbia abbracciato la linea rossa del pivot centrale. La chiusura al di sotto del pivot centrale annuale ha segnato l'inizio di un declino lungo un anno verso i minimi di tre anni.
Anche dopo aver raggiunto un minimo di 1208, il successivo rally dell'oro a luglio è stato fermato sul nascere dal pivot annuale S2 a 1392,79 dollari/oz. L'oro ha poi toccato il minimo dell'anno a 1179,86 dollari. I pivot annuali sono stati utili per determinare l'inizio del declino e per individuare le aree in cui rientrare o aggiungere altre posizioni. Ora vi starete chiedendo cosa hanno in serbo per l'oro i pivot annuali del 2014.
Pivot annuali 2014 dell'oro:
Piano di trading sui pivot annuali dell'oro
L'oro inizia il 2014 più in alto rispetto al 2013. Superando il livello psicologicamente importante dei $1300, l'oro è molto lontano dai massimi storici dell'area dei $1900. Il primo grande ostacolo annuale è a soli 40 dollari dal pivot centrale annuale a 1360,82. Questo è stato anche il massimo dell'ottobre 2013. I punti di pivot spesso agiscono come calamite "tirando" il prezzo verso l'alto o verso il basso fino al pivot più vicino.
L'attuale modello di candela giapponese settimanale è un doji/spinning top di indecisione. Questo ci offre un "bivio" o punto di decisione; il prezzo potrebbe rompere più in alto o più in basso da questo punto e continuare a tendere nella direzione del breakout. Lunedì prossimo è prevista una nuova candela che, se riuscirà a rompere al di sopra del massimo di 1332 della candela doji, potrebbe portare a un movimento esplosivo verso il pivot R1 e oltre. I movimenti al di sopra del perno centrale sono considerati rialzisti.
D'altro canto, una rottura al di sotto del minimo di 1307,26 della candela doji settimanale apre un movimento verso i minimi del 2013 nell'area 1186 e un test del pivot annuale S1 a 1024,25. Ricordiamo che i pivot annuali rappresentano un potenziale supporto e resistenza. Utilizzando il calcolo del punto di pivot sul massimo, il minimo e la chiusura del 2013, è possibile creare questi livelli. I livelli dei pivot annuali possono aiutare i trader a determinare gli obiettivi di prezzo per la presa di profitto, nonché le aree di ingresso e di stop.
Canale FP:
Un canale costruito sui valori estremi dei prezzi del periodo. La particolarità di questo indicatore è che i valori della linea centrale, così come i confini superiore e inferiore del canale, sono determinati dal calcolo dei Pivot Point, utilizzati come presunti livelli di supporto e resistenza.
Author: Nikolay Kositsin