Indicatori: i-Frattali-sig

Seguire lo strumento frattale per migliorare i breakout (basato sull'articolo di dailyfx)
- I frattali definiti
- Come i trader possono usare i frattali
- Set-up dei frattali in tempo reale
Bill Williams
Molti trader passano troppo tempo a cercare la migliore entrata possibile. Tuttavia, l'entrata può basarsi su un numero qualsiasi di indicatori tecnici. Per i trader che amano l'azione dei prezzi, non c'è niente di peggio che trovare i trigger basati su un breakout frattale nella direzione del trend.
I frattali definiti
Iniziamo con un'introduzione ai frattali. I frattali sono in realtà applicati al trading dalla natura e non viceversa. Può essere utile sapere che i frattali sono effettivamente un modo di guardare a sottoinsiemi di dati di grandi dimensioni per capire quali sviluppi si stanno creando in tempo reale. Dal punto di vista del trading/mercato, i frattali sono un indicatore che evidenzia i massimi e i minimi locali del grafico in cui il movimento dei prezzi si è invertito segnando un massimo o un minimo a 5 barre. Questi punti di inversione sono chiamati rispettivamente massimi e minimi frattali.
La mano è un frattale perfetto
Prima di applicare questa naturale ricorrenza al mercato, è bene vedere come la mano, con le dita rivolte verso l'alto, rappresenti un frattale perfetto verso l'alto e, con il palmo rivolto verso di noi, un frattale perfetto verso il basso. Un frattale di oscillazione del mercato mostra un estremo di prezzo al centro di 5 barre, mentre un frattale rialzista ha la barra centrale con il massimo più alto al centro e due massimi più bassi a sinistra e due massimi più bassi a destra. Un frattale al ribasso avrà un estremo di prezzo basso nella barra centrale di una sequenza di 5 barre con i minimi più alti a sinistra e due minimi più alti a destra.
Come i trader possono utilizzare i frattali
La volatilità è un fattore determinante per le opportunità di trading. Uno dei fattori comuni che indicano che la volatilità è in gioco è quando un massimo o un minimo precedente viene superato e inizia un nuovo trend. Le frattali possono essere applicate al grafico per vedere quando un recente livello chiave è stato rotto, il che può portare a un'opportunità di trading sui prezzi.
Le frattali ruotano intorno ai massimi e ai minimi dell'azione dei prezzi e possono facilmente individuare i punti di ingresso per un breakout o per uno stop stretto basato sull'azione dei prezzi. Le frattali possono essere utilizzate in vari modi. Più comunemente, i trader cercheranno una barra che chiuda al di sopra di un frattale precedente al rialzo per mostrare un breakout al rialzo o una chiusura al di sotto di un frattale precedente al ribasso per segnalare un breakout al ribasso che potenzialmente vale la pena negoziare. Un altro aspetto positivo è che, quando si ha una visione confortevole di una forte tendenza in atto, è possibile utilizzare i frattali come trailing stop di un precedente movimento di controtendenza che ha generato un frattale.
Set-Up dei frattali in tempo reale
Ai fini della revisione, i frattali segnano i cambiamenti di prezzo o i pivot nel mercato. Per ragioni note o sconosciute, sono punti di reazione che possono aiutare a individuare i punti chiave per piazzare un ordine di entrata o uno stop. Dal punto di vista del trader, consentono di entrare sulla base di una visione confermativa della vostra analisi rispetto a un'intuizione che un mercato sia ipervenduto o ipercomprato e che sia giunto il momento di entrare, come in questo set-up di trading sul dollaro australiano.
Un'entrata basata sulla frattale su AUDUSD:
Ogni trader dovrebbe far proprie le seguenti sette parole:
Non so cosa succederà dopo
Non si tratta di ignorare la vostra analisi, ma di raccontare un fatto semplice sul trading. Nel mercato può accadere di tutto e sono plausibili un numero infinito di possibilità. Come trader, possiamo sviluppare una strategia con regole prestabilite che lavorano con la nostra psicologia per darci un vantaggio, ma non può prevedere il futuro. Per questo motivo, possiamo utilizzare i frattali come trigger per entrare o uscire da un'operazione, senza sapere se l'operazione si concluderà con un profitto, ma con la certezza di agire solo sulla base di un'evidenza oggettiva.
i-Frattali-sig:
Indicatore dei segnali di entrata frattali.
Author: Nikolay Kositsin