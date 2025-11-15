Indicatori: Canale ATR
Fare trading su un breakout di price action (adattato dall'articolo di dailyfx)
- I breakout possono determinare le inversioni e le continuazioni del mercato
- Gli ordini di entrata dovrebbero essere piazzati in prossimità dei livelli di supporto e resistenza
- Gli stop e i limiti possono essere inseriti utilizzando l'indicatore ATR.
In precedenza l'EURJPY era avanzato di ben 756 pip dal minimo di febbraio all'attuale massimo di swing a 136,22. Tuttavia, osservando il grafico sottostante, è importante notare che l'azione dei prezzi si è spostata al di sotto di una serie di precedenti minimi stampati durante l'ascesa della coppia. Con la rottura dell'EURJPY verso i minimi inferiori per la prima volta da mesi, la coppia di valute diventa un candidato privilegiato per il breakout trading.
Oggi cercheremo di identificare un potenziale breakout e le opportunità che ne derivano.
Trading Breakout
Dopo aver individuato il minimo o il massimo dell'oscillazione precedente in un trend rialzista, il trading di un breakout dell'azione dei prezzi diventa un processo molto semplice. Tornando al nostro esempio sull'EURJPY, il precedente minimo del trend rialzista della coppia si trovava a 139,87. Questo punto fungeva da area di resistenza al rialzo. Questo punto fungeva da area di supporto dei prezzi per la coppia, che si stava muovendo verso massimi più alti. Questo supporto ha agito come un pavimento per i prezzi e i trader di price action in cerca di un'inversione hanno dovuto aspettare pazientemente che i prezzi si muovessero al di sotto di questo punto. Con la nuova creazione di un minimo inferiore, i trader hanno iniziato a vendere questo breakout con l'aspettativa che il prezzo sviluppasse una nuova tendenza al ribasso.
Una volta individuata una linea chiave di supporto o resistenza, gli ordini di entrata diventano un modo efficace e semplice per prepararsi a un breakout del mercato. Un ordine di entrata è un ordine pendente e può essere impostato tramite Metatrader. Nel caso in cui il mercato attraversi un livello di supporto o di resistenza, l'ordine sarà eseguito e l'operazione sarà attivata sul mercato. Indipendentemente dal fatto che siate o meno davanti ai vostri grafici, utilizzando un ordine di entrata l'operazione viene programmata per essere eseguita non appena si verifica un breakout!
Gestire il rischio
Come ogni strategia di mercato attiva, il trading comporta dei rischi. Questo vale anche per le strategie di breakout. Per questo motivo, dopo aver individuato un punto di breakout per piazzare un ordine di entrata, il compito successivo del trader dovrebbe essere quello di valutare come gestire il rischio. Normalmente, quando si negozia un breakout in un nuovo trend ribassista, i trader cercano di posizionare gli stop al di sopra della linea di rottura del precedente supporto. I valori degli stop possono essere posizionati 1 valore ATR al di sopra di questo livello per tenere conto dell'attuale volatilità del mercato. In questo esempio, l'ATR corrente è di 30 pip su EURJPY. Una volta impostato lo stop utilizzando l'ATR (Average True Range), i trader possono moltiplicare tale valore per trovare un rapporto rischio/rendimento positivo di loro gradimento.
Questo è solo uno dei tanti modi per iniziare a sviluppare una strategia di price action.
Canale ATR:
Un canale basato sulle deviazioni dell'indicatore tecnico ATR (Average True Range) dalla media mobile.
Author: Nikolay Kositsin