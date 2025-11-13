Indicatori: KalmanFilter

L'indicatore emette una linea adattiva veloce che consente di stimare la linea di tendenza.

Author: Nikolay Kositsin

 
Ho dovuto sostituire PRICE_WEIGHTED con PRICE_WEIGHTED_ alla riga 58. Ora funziona bene. A prima vista l'indicatore mostra segnali molto buoni in M1.
 
Terence Gronowski:
Provate questa versione https://www.mql5.com/ru/code/13900&nbsp;

Индикатор KalmanFilter с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения. Если стандартное отклонение индикатора KalmanFilter находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению...
 

È possibile inserire un avviso quando il colore cambia o creare un istogramma.

Grazie in anticipo!

