Indicatori: KalmanFilter
Ho dovuto sostituire PRICE_WEIGHTED con PRICE_WEIGHTED_ alla riga 58. Ora funziona bene. A prima vista l'indicatore mostra segnali molto buoni in M1.
Terence Gronowski:
Provate questa versione https://www.mql5.com/ru/code/13900
KalmanFilterStDev
Индикатор KalmanFilter с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения. Если стандартное отклонение индикатора KalmanFilter находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению...
È possibile inserire un avviso quando il colore cambia o creare un istogramma.
Grazie in anticipo!
KalmanFilter:
L'indicatore emette una linea adattiva veloce che consente di stimare la linea di tendenza.
Author: Nikolay Kositsin