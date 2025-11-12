Indicatori: JBrainTrendSig1

Un indicatore di segnale del popolare sistema di trading BrainTrend1 con pre-mediatura delle serie temporali dei prezzi.

Author: Nikolay Kositsin

 

newdigital, 2013.08.13 09:00

Jurik BrainTrend è correlato ai seguenti indicatori

Come si vede, il Braintrend originale è più semplice da negoziare ma con molti falsi segnali. Jurik BrainTrend è più complicato ma con meno falsi segnali.


