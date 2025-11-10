Indicatori: WKBIBS
Errore di compilazione
'vkw_bandsibs.mq5' vkw_bandsibs.mq5 1 1
'SmoothAlgorithms.mqh' SmoothAlgorithms.mqh 1 1
'MODE_SMA' - impossibile convertire l'enum vkw_bandsibs.mq5 97 32
'MODE_SMA' - impossibile convertire l'enum vkw_bandsibs.mq5 105 33
possibile utilizzo della variabile non inizializzata 'n_max' vkw_bandsibs.mq5 217 104
possibile uso della variabile non inizializzata "n_min" vkw_bandsibs.mq5 218 104
2 errori, 2 avvisi 3 3
anurag bhargava:
Non sono in grado di usarlo, ho il seguente problema di compilazione
Prova questa versione
File:
vkw_bandsibs.mq5 20 kb
Salve, ho un errore nella riga descritta di seguito, potete aiutarmi con la soluzione?
uint esterno RPeriod=25; // Periodo di ricerca estremo
WKBIBS:
L'indicatore WKBIBS è un oscillatore di nuova generazione con funzioni combinate di indicatori WKB e IBS.
Author: Nikolay Kositsin