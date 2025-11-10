Indicatori: WKBIBS

L'indicatore WKBIBS è un oscillatore di nuova generazione con funzioni combinate di indicatori WKB e IBS.

Author: Nikolay Kositsin

 

Non riesco ad usarlo, ho il seguente problema in fase di compilazione



 

'vkw_bandsibs.mq5' vkw_bandsibs.mq5 1 1

'SmoothAlgorithms.mqh' SmoothAlgorithms.mqh 1 1

'MODE_SMA' - impossibile convertire l'enum vkw_bandsibs.mq5 97 32

'MODE_SMA' - impossibile convertire l'enum vkw_bandsibs.mq5 105 33

possibile utilizzo della variabile non inizializzata 'n_max' vkw_bandsibs.mq5 217 104

possibile uso della variabile non inizializzata "n_min" vkw_bandsibs.mq5 218 104

2 errori, 2 avvisi 3 3


 
Prova questa versione




File:
vkw_bandsibs.mq5  20 kb
 
Salve, ho un errore nella riga descritta di seguito, potete aiutarmi con la soluzione?
uint esterno RPeriod=25; // Periodo di ricerca estremo
