Indicatori: BBSqueeze

Oscillatore simmetrico non normalizzato basato su un algoritmo di regressione lineare con il più semplice indicatore di forza del trend.

Author: Nikolay Kositsin

 

Ciao Nikolay.


Sembra che ci sia un problema con la compilazione di bbsqueeze.

Sei in grado di dare un'occhiata per me?

Grazie

Brian


 
L'indicatore segnala un errore relativo al file SmoothAlgorithms.mqh.
 
Sono 14 errori, gente.
