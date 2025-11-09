Indicatori: ^X_Regressione non lineare

Nuovo commento
 

^X_Regressione non lineare:

Canale di regressione non lineare con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.

^X_Regressione non lineare

Author: Nikolay Kositsin

 
Non si ridisegna?
 

quaine:
А он не перерисовывается?

Si tratta esattamente di un canale curvilineo e ridisegnante! Il processo di interpolazione stesso è sempre tale che quando appaiono nuove barre, la previsione del futuro cambia con i nuovi dati!

Nuovo commento