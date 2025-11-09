Indicatori: ^X_Regressione non lineare
Non si ridisegna?
quaine:
А он не перерисовывается?
Si tratta esattamente di un canale curvilineo e ridisegnante! Il processo di interpolazione stesso è sempre tale che quando appaiono nuove barre, la previsione del futuro cambia con i nuovi dati!
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
^X_Regressione non lineare:
Canale di regressione non lineare con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.
Author: Nikolay Kositsin