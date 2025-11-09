Indicatori: Trasformata di Fisher_HTF_Segnale

Trasformata di Fisher_HTF_Segnale:

L'indicatore FisherTransform_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come oggetto grafico con indicazione del trend a colori e fornisce avvisi o segnali sonori quando il trend cambia.

Author: Nikolay Kositsin

 

Semplicemente adorabile, grazie!!!

