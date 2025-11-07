Indicatori: UltraCCI
newdigital, 2013.12.19 07:55
Come i trader Forex utilizzano il CCI
- Dai minimi di luglio, GBPUSD ha guadagnato 1671 pip in un forte trend rialzista.
- Il Commodity Channel Index (CCI) misura le deviazioni dalla media mobile e mostra le condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
- Quando il CCI incrocia al di sopra della linea -100, viene generato un segnale di acquisto.
Non fatevi ingannare dal lungo nome "Commodity Channel Index", perché non si tratta di una nuova trasmissione via cavo di 24 ore dedicata alla pancetta di maiale e ai semi di soia, anche se potreste usarlo per fare trading su uno di questi due prodotti. Il CCI è un indicatore popolare utilizzato dai trader Forex per identificare le condizioni di ipervenduto e iperacquisto proprio come l'RSI o lo Stocastico. Ma invece di 30 e 70 che rappresentano le aree di ipervenduto e ipercomprato, il CCI utilizza -100 e +100. Sebbene Donald Lambert abbia creato il CCI nel 1980 per identificare le svolte cicliche nelle materie prime, è molto efficace con le valute. Misurando il prezzo corrente rispetto al prezzo medio di un periodo stabilito, ad esempio 14 anni, il CCI è basso quando i prezzi sono inferiori alla media e alto quando i prezzi sono superiori alla media. In questo modo si ottengono le regioni di ipervenduto e ipercomprato.
Perché è importante, vi chiederete? Beh, è semplice. In presenza di un forte trend rialzista, il luogo migliore per acquistare è il punto di prezzo in cui i trader non vendono più o la pressione di vendita inizia a diminuire. Questo si chiama "ipervenduto". Come facciamo a sapere quando qualcosa è ipervenduto? Anche questa è una bella domanda! I trader Forex hanno a disposizione diversi strumenti e metodi per capire quando i prezzi sono scesi troppo velocemente e quando i cacciatori di occasioni possono intervenire facendo salire i prezzi. I pattern candlestick, gli oscillatori e i livelli di supporto/resistenza sono gli strumenti principali. Con il CCI, i trader Forex cercano di acquistare quando il CCI incrocia sopra -100.
Simile all'investimento immobiliare, senza il mal di testa e molto più divertente, i trader Forex vogliono acquistare la "casa peggiore nel quartiere migliore al prezzo più basso". Nella nostra analogia, il quartiere migliore è una forte tendenza; la "casa peggiore" è la zona di ingresso per il nostro trade. Come l'investitore immobiliare, cerchiamo che il valore delle nostre partecipazioni aumenti nel tempo. Poiché abbiamo acquistato a un prezzo relativamente basso, il nostro rischio è ridotto rispetto al guadagno potenziale. A differenza degli immobiliaristi, i trader del Forex possono dimenticarsi di rimodellare, poiché il tempo e la tendenza fanno aumentare il valore della posizione.
Setup di trading
Il setup di trading attuale mostra un grafico giornaliero di GBPUSD in rialzo da agosto 2013. Il grafico mostra quattro segnali di successo forniti dal CCI, che ha attraversato al ribasso la linea -100 e ha virato al rialzo. I trader di tendenza filtrerebbero i segnali di vendita generati quando il CCI ha attraversato al di sotto della linea +100, poiché si guadagnano più pip quando si opera con la tendenza che contro di essa. In un trend rialzista, i trader Forex prenderanno i segnali di acquisto usando il CCI e useranno i segnali di vendita del CCI per prendere profitti. In attesa che il CCI superi la linea -100 e che il prezzo confermi la mossa, i trader entreranno nel mercato lungo e poi piazzeranno un ordine di stop protettivo di circa 4-10 pip al di sotto dell'ultimo minimo di oscillazione.
Il piano di trading
Attualmente, GBPUSD ha appena rimbalzato dall'area di 1,6220 e il CCI ha generato un segnale d'acquisto quando ha attraversato la linea -100. Si potrebbe piazzare uno stop appena sotto il minimo di oscillazione per un obiettivo di 1,6671. Ricordate di utilizzare sempre gli stop e di rischiare non più del 2% del capitale del vostro conto su qualsiasi operazione. Se lo stop viene colpito, cerchiamo un'altra operazione! Il CCI è un modo semplice per identificare visivamente i potenziali ingressi.
UltraCCI:
Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico CCI (Commodity Channel Index) e sull'analisi della direzione del trend di molte delle sue linee di segnale.
Author: Nikolay Kositsin