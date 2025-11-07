Indicatori: Canale XMA Ichimoku
Indicatori: Canali di Donchian
newdigital, 2013.10.15 06:20
Una strategia di breakout di base per il Forex
Punti di discussione:
- Consigli per il Forex per trovare i livelli di supporto e resistenza.
- Imparate a entrare nei breakout del Forex utilizzando i canali di Donchian.
- Completate un piano di trading di breakout con ordini di stop.
Il mercato Forex è noto per le sue forti tendenze, che possono rendere il trading di una strategia di breakout un approccio efficace ai mercati. Di norma, il primo passo di qualsiasi strategia di breakout consiste nell'identificare i livelli chiave di supporto e resistenza per una coppia di valute. Oggi esamineremo l'utilizzo dei canali Donchian proprio a questo scopo, completando un setup di trading sulla coppia GBPUSD.
Iniziamo!
Trading sui canali di Donchian
I canali di Donchian possono essere applicati a qualsiasi grafico per estrapolare gli attuali livelli di supporto e resistenza. Lo fanno identificando chiaramente il massimo e il minimo su un grafico creato durante il numero di periodi selezionato. Qui sopra possiamo vedere i Canali di Donchian applicati a un grafico a 4 ore di GBPUSD, utilizzando un'impostazione a 20 periodi. Le linee del canale evidenziano i valori massimi e minimi correnti a 20 periodi, che possono essere utilizzati come supporto e resistenza nel trading di breakout. I trader di breakout in una tendenza al ribasso cercheranno che il prezzo rompa al di sotto del canale inferiore prima di creare nuove entrate nella direzione della tendenza. Lo stesso vale in un trend rialzista, dove i trader identificheranno il canale superiore come un'area potenziale per entrare nel mercato.
Dal momento che il prezzo della coppia GBPUSD è sceso fino a 346 pip nel mese di ottobre, molti trader vorranno individuare nuove entrate per vendere la coppia in caso di breakout verso i minimi. Con il minimo attuale già identificato dai canali Donchian a 1,5913, i trader possono iniziare a prepararsi per un breakout al di sotto di questo valore. Come illustrato di seguito, è possibile trovare un esempio di setup di breakout. Gli ordini di entrata per la vendita di GBPUSD possono essere piazzati a un minimo di un pip al di sotto del supporto, in modo che i trader entrino nel mercato in caso di breakout verso i minimi.
Impostazione del rischio
Come per ogni strategia, i trader di breakout dovrebbero incorporare degli stop nel loro trading. Utilizzando i canali Donchian, questo processo può essere reso molto semplice. Ricordate che la parte superiore del canale dei prezzi (che rappresenta il massimo del 20° periodo) funge da area di resistenza? In una tendenza al ribasso ci si aspetta che il prezzo faccia dei minimi più bassi e che rimanga al di sotto di questo valore. Se si crea un nuovo massimo, con una violazione del canale superiore, i trader vorranno uscire dalle loro posizioni. I trader possono anche decidere di seguire manualmente e spostare il loro ordine di stop per bloccare i profitti man mano che la tendenza continua. Un consiglio di trading che i trader di breakout possono utilizzare è quello di spostare questo stop preimpostato insieme al canale di prezzo decrescente man mano che l'operazione si muove a loro favore.
