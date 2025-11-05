Indicatori: Ultra Momentum
L'indicatore di codice Pl di apertura giornaliera quando la candela attraversa la linea di apertura giornaliera cambia il colore dell'indicatore in verde e sotto il rosso.
Pl condividere il file mq4.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ultra Momentum:
Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico Momentum e sull'analisi delle sue numerose linee di segnale.
Author: Nikolay Kositsin