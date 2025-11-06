Indicatori: ZigZag_NK_MTF
segnale di vendita quando il prezzo sulla spalla destra ha rotto la trendline inclinata verso l'alto.
L'indicatore Zig-Zag è un eccellente strumento di analisi tecnica per l'identificazione di modelli grafici classici. L'indicatore Zig-Zag è anche efficace per ridurre il rumore e aiutare il trader tecnico a vedere la vera direzione del mercato.
HI
Ho bisogno di questo indicatore per MT4. Sapete come posso ottenerlo in un file .mql4?
Intendo il fileZigZag_NK_MTF
Grazie mille
ZigZag_NK_MTF:
Una variante dell'indicatore ZigZag che visualizza i risultati dei suoi calcoli da un timeframe più ampio sul timeframe corrente.
Author: Nikolay Kositsin