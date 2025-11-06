Indicatori: Waddah Attar Fibo
Autore: Nikolay Kositsin
Buona giornata Nikolay.
Sono interessato a questo indicatore.
Per favore, aggiungi le seguenti impostazioni all'indicatore:
1) Ora di inizio del giorno.
2) Settimanale e mensile.
3) Aggiungi le barre della domenica al lunedì.
E come desiderio vorrei dire che i livelli dovrebbero essere visualizzati come linee regolari o piccoli punti non in grassetto (se è possibile).
Indicatori: Ritracciamento di Fibonacci
newdigital, 2013.11.21 12:06
Ritracciamenti di Fibonacci (basato sull'articolo di Stockcharts)
Introduzione
I ritracciamenti di Fibonacci sono rapporti utilizzati per identificare potenziali livelli di inversione. Questi rapporti si trovano nella sequenza di Fibonacci. I ritracciamenti di Fibonacci più popolari sono il 61,8% e il 38,2%. Si noti che il 38,2% viene spesso arrotondato al 38% e il 61,8 al 62%. Dopo un'avanzata, i grafici applicano i rapporti di Fibonacci per definire i livelli di ritracciamento e prevedere l'entità di una correzione o di un pullback. I ritracciamenti di Fibonacci possono essere applicati anche dopo un ribasso per prevedere la durata di un rimbalzo in controtendenza. Questi ritracciamenti possono essere combinati con altri indicatori e modelli di prezzo per creare una strategia complessiva.La sequenza e i rapporti
Questo articolo non intende approfondire le proprietà matematiche della sequenza di Fibonacci e del Rapporto Aureo. Ci sono molte altre fonti per questi dettagli. Alcune nozioni di base, tuttavia, forniranno il background necessario per i numeri più popolari. A Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), matematico italiano di Pisa, si attribuisce il merito di aver introdotto in Occidente la sequenza di Fibonacci. La sequenza è la seguente:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
La sequenza si estende all'infinito e contiene molte proprietà matematiche uniche.
- Dopo lo 0 e l'1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13, 8+13=21, ecc.)
- Un numero diviso per il numero precedente si approssima a 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). L'approssimazione si avvicina a 1,6180 con l'aumentare dei numeri.
- Un numero diviso per il numero immediatamente superiore si avvicina a .6180 (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 ecc....). L'approssimazione si avvicina a .6180 con l'aumentare dei numeri. Questa è la base per il ritracciamento del 61,8%.
- Un numero diviso per altri due posti più alti approssima .3820 (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 ecc....). L'approssimazione si avvicina a .3820 con l'aumentare dei numeri. Questa è la base per il ritracciamento del 38,2%. Si noti inoltre che 1 - .618 = .382
- Un numero diviso per altri tre posti più alti approssima .2360 (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 ecc....). L'approssimazione si avvicina a .2360 con l'aumentare dei numeri. Questa è la base per il ritracciamento del 23,6%.
1,618 si riferisce al Rapporto Aureo o Media Aurea, chiamato anche Phi. L'inverso di 1,618 è .618. Questi rapporti si trovano in tutta la natura, l'architettura, l'arte e la biologia. Nel suo libro Elliott Wave Principle, Robert Prechter cita William Hoffer dal numero di dicembre 1975 dello Smithsonian Magazine:
.... La proporzione di .618034 a 1 è la base matematica della forma delle carte da gioco e del Partenone, dei girasoli e dei gusci di lumaca, dei vasi greci e delle galassie a spirale dello spazio. I Greci hanno basato gran parte della loro arte e architettura su questa proporzione. La chiamavano la media aurea.Zone di allarme
I livelli di ritracciamento segnalano ai trader o agli investitori una potenziale inversione di tendenza, un'area di resistenza o di supporto. I ritracciamenti si basano sul movimento precedente. Si prevede che un rimbalzo ritracci una parte del ribasso precedente, mentre una correzione ritracci una parte dell'avanzata precedente. Una volta iniziato un pullback, i grafici possono identificare specifici livelli di ritracciamento di Fibonacci da monitorare. Quando la correzione si avvicina a questi ritracciamenti, i grafici dovrebbero essere più attenti a una potenziale inversione rialzista. Il grafico 1 mostra il ritracciamento di Home Depot intorno al 50% della sua precedente avanzata.
L'inverso si applica a un rimbalzo o a un'avanzata correttiva dopo un calo. Una volta iniziato il rimbalzo, i grafici possono identificare specifici livelli di ritracciamento di Fibonacci da monitorare. Quando la correzione si avvicina a questi ritracciamenti, i grafici dovrebbero essere più attenti a una potenziale inversione ribassista. Il grafico 2 mostra il ritracciamento di 3M (MMM) intorno al 50% del calo precedente.
Tenete presente che questi livelli di ritracciamento non sono punti di inversione rigidi. Servono invece come zone di allerta per una potenziale inversione. È a questo punto che i trader dovrebbero utilizzare altri aspetti dell'analisi tecnica per identificare o confermare un'inversione. Questi possono includere candele, modelli di prezzo, oscillatori di momentum o medie mobili.I più comuni ritracciamenti
Lo strumento dei ritracciamenti di Fibonacci di StockCharts mostra quattro ritracciamenti comuni: 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. Dalla precedente sezione di Fibonacci, è chiaro che il 23,6%, il 38,2% e il 61,8% derivano da rapporti che si trovano all'interno della sequenza di Fibonacci. Il 50% di ritracciamento non si basa su un numero di Fibonacci. Questo numero deriva invece dall'affermazione della Teoria di Dow secondo cui le medie spesso ritracciano la metà del loro movimento precedente.
In base alla profondità, possiamo considerare un ritracciamento del 23,6% relativamente poco profondo. Tali ritracciamenti sarebbero appropriati per le bandiere o per i pullback brevi. I ritracciamenti nell'intervallo 38,2%-50% sono considerati moderati. Anche se più profondo, il ritracciamento del 61,8% può essere definito il ritracciamento d'oro. Dopotutto, si basa sul rapporto aureo.
I ritracciamenti più superficiali si verificano, ma per coglierli è necessaria un'osservazione più attenta e un dito del grilletto più veloce. Gli esempi che seguono utilizzano grafici giornalieri che coprono 3-9 mesi. L'attenzione si concentra sui ritracciamenti moderati (38,2-50%) e sui ritracciamenti aurei (61,8%). Inoltre, questi esempi mostrano come combinare i ritracciamenti con altri indicatori per confermare un'inversione.Ritracciamenti moderati
Il grafico 3 mostra Target (TGT) con una correzione che ha ritracciato il 38% dell'avanzata precedente. Questo calo ha anche formato un cuneo discendente, tipico dei movimenti correttivi. Questa combinazione ha fatto scattare l'allarme di inversione. Il Chaikin Money Flow è diventato positivo quando il titolo è salito a fine giugno, ma questo primo tentativo di inversione è fallito. Sì, ci saranno dei fallimenti. La seconda inversione, a metà luglio, ha avuto successo. Si noti che TGT ha fatto un balzo in avanti, ha rotto la linea di tendenza del cuneo e il Chaikin Money Flow è diventato positivo (linea verde).
Il grafico 4 mostra Petsmart (PETM) con un moderato ritracciamento del 38% e altri segnali in arrivo. Dopo il calo di settembre-ottobre, il titolo è rimbalzato fino a circa 28 a novembre. Oltre al ritracciamento del 38%, si noti che la rottura del supporto si è trasformata in resistenza in quest'area. Questa combinazione è servita da allarme per una potenziale inversione. La %R di William era superiore a -20% e ipercomprata. I segnali successivi hanno confermato l'inversione. Innanzitutto, la Williams %R è tornata sotto il -20%. In secondo luogo, il PETM ha formato una bandiera ascendente e ha rotto il supporto della bandiera con un forte calo nella seconda settimana di dicembre.
Ritracciamenti aurei
Il grafico 4 mostra il fondo di Pfizer (PFE) in prossimità del livello di ritracciamento del 62%. Prima di questo rimbalzo di successo, c'è stato un rimbalzo fallito vicino al 50% di ritracciamento. L'inversione di tendenza si è verificata con un hammer su volumi elevati, seguito da un breakout pochi giorni dopo.
Il grafico 5 mostra il topping di JP Morgan (JPM) in prossimità del livello di ritracciamento del 62%. L'impennata fino al 62% di ritracciamento è stata piuttosto forte, ma la resistenza è apparsa improvvisamente con una conferma di inversione proveniente dal MACD (5,35,5). La candela rossa e il gap down hanno confermato la resistenza vicino al 62% di ritracciamento. C'è stato un rimbalzo di due giorni al di sopra di 44,5, ma questo rimbalzo è fallito rapidamente poiché il MACD si è spostato al di sotto della sua linea di segnale (linea rossa tratteggiata).
Conclusioni
I ritracciamenti di Fibonacci sono spesso utilizzati per identificare la fine di una correzione o di un rimbalzo in controtendenza. Le correzioni e i rimbalzi in controtendenza spesso ritracciano una parte del movimento precedente. Sebbene si verifichino ritracciamenti brevi del 23,6%, la zona 38,2-61,8% copre più possibilità (con il 50% nel mezzo). Questa zona può sembrare grande, ma è solo una zona di allarme per l'inversione. Per confermare un'inversione sono necessari altri segnali tecnici. Le inversioni possono essere confermate da candele, indicatori di momentum, volume o modelli grafici. In realtà, più sono i fattori di conferma, più il segnale è robusto.
Waddah Attar Fibo:
L'indicatore costruisce linee di possibile resistenza e supporto sotto forma di punti colorati utilizzando i livelli di Fibo.
Author: Nikolay Kositsin