Indicatori: UltraWPR

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico WPR (Larry Williams' Percent Range) e sull'analisi delle sue numerose linee di segnale.

Author: Nikolay Kositsin

 

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading

Approfondimento sull'indicatore Asctrend

newdigital, 2013.04.01 12:53

L'indicatore stocastico (Sto.chas.tic - sto kas'tik) è stato inventato da C. Ralph Dystant (1902-1978) e George C. Lane (1921-2004). WPR è stato inventato da Larry Williams, ma in alcuni casi utilizza Stochastic come esempio di WPR :)

Ma Stochastic è più sviluppato da molte versioni e più utilizzato di WPR, ad esempio.


 

newdigital, 2013.03.29 18:59

Sai - l'approccio classico di questo sistema asctrend è il seguente: il segnale asctrend è confermato se i seguenti:

  • WPRfast e WPRslow sono in accordo tra loro con lo stesso colore sulla barra di chiusura.

Questo è il primissimo sistema di asctrend. Cioè: tutto è partito da qui. Il significato di questo sistema è il seguente: dobbiamo sfruttare una parte del trend già esistente per ottenere un profitto. Non possiamo prendere tutto il trend, ma solo una parte del trend.


 
