Indicatori: RSI_AC_Segnale_tocastico
Automated-Trading:
Autore: Nikolay Kositsin
Buon pomeriggio, Nikolay. Puoi dirmi se c'è questo indicatore in mt4?
RSI_AC_Segnale_tocastico:
Indicatore che mostra la direzione del trend (RSI) e i segnali di trading (Stocastico + Acceleratore).
