Indicatori: RSI_AC_Segnale_tocastico

Nuovo commento
 

RSI_AC_Segnale_tocastico:

Indicatore che mostra la direzione del trend (RSI) e i segnali di trading (Stocastico + Acceleratore).

RSI_AC_Segnale_tocastico

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

RSI_AC_Segnale_Stocastico:

Autore: Nikolay Kositsin

Buon pomeriggio, Nikolay. Puoi dirmi se c'è questo indicatore in mt4?

Nuovo commento