Indicatori: ZigZag_INT

Versione ottimizzata dell'indicatore ZigZag in termini di velocità di calcolo.

Author: Nikolay Kositsin

 

Voglio usare l 'indicatore zigzag nel mio EA, chi lo conosce me lo faccia sapere.

 
Dovrebbe essere così
//+----------------------------------------------+
//| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input int HLPeriod = 12; // Periodo dell'indicatore (simile a ExtDepth dell'indicatore ZigZag)
input int MinHight = 1; // Altezza minima del ginocchio verticale (in punti)
 

segnale di vendita quando il prezzo sulla spalla destra ha rotto la trendline inclinata verso l'alto.

L'indicatore Zig-Zag è un eccellente strumento di analisi tecnica per l'identificazione di modelli grafici classici. L'indicatore Zig-Zag è anche efficace per ridurre il rumore e aiutare il trader tecnico a vedere la vera direzione del mercato.


 
Si ridipinge come l'indicatore ZigZag originale?
