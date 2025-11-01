Indicatori: ZigZag_INT
Voglio usare l 'indicatore zigzag nel mio EA, chi lo conosce me lo faccia sapere.
Dovrebbe essere così
//| Parametri di ingresso dell'indicatore |
input int HLPeriod = 12; // Periodo dell'indicatore (simile a ExtDepth dell'indicatore ZigZag)
input int MinHight = 1; // Altezza minima del ginocchio verticale (in punti)
segnale di vendita quando il prezzo sulla spalla destra ha rotto la trendline inclinata verso l'alto.
L'indicatore Zig-Zag è un eccellente strumento di analisi tecnica per l'identificazione di modelli grafici classici. L'indicatore Zig-Zag è anche efficace per ridurre il rumore e aiutare il trader tecnico a vedere la vera direzione del mercato.
Si ridipinge come l'indicatore ZigZag originale?
ZigZag_INT:
Versione ottimizzata dell'indicatore ZigZag in termini di velocità di calcolo.
Author: Nikolay Kositsin