Indicatori: SL_ATR

Nuovo commento
 

SL_ATR:

L'indicatore costruisce zone di stoploss preferite per le posizioni long e short in qualsiasi momento.

SL_ATR

Author: Nikolay Kositsin

[Eliminato]  
Questo sembra un bell'indicatore, c'è mai stata una versione per mt4?
[Eliminato]  
La distanza di 1*ATR dal massimo o dal minimo della barra è troppo piccola per impostare stop loss validi. Le barre a volte attraversano questo livello, è necessario impostarlo al minimo, come 2,5-3*ATR.
Nuovo commento