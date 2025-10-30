Indicatori: SL_ATR
Questo sembra un bell'indicatore, c'è mai stata una versione per mt4?
La distanza di 1*ATR dal massimo o dal minimo della barra è troppo piccola per impostare stop loss validi. Le barre a volte attraversano questo livello, è necessario impostarlo al minimo, come 2,5-3*ATR.
SL_ATR:
L'indicatore costruisce zone di stoploss preferite per le posizioni long e short in qualsiasi momento.
Author: Nikolay Kositsin