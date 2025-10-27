Indicatori: Tick RSI Adaptive

Tick RSI Adaptive:

Indicatore adattativo RSI basato sul calcolo dei tick

Tick RSI Adaptive

Author: Conor Mcnamara

 
non funziona
 
Alex Renko #:
1. È necessario utilizzarlo quando il mercato è aperto (quando ci sono tick in tempo reale).

2. Bisogna aspettare che i calcoli iniziali siano completati e che il conteggio dei tick sia sufficientemente alto per questi calcoli (gli indicatori di tick spesso richiedono tempo prima di essere tracciati).

3. È necessario utilizzarlo sul timeframe M1.


Non funziona in un mercato inattivo con bassa liquidità e poca azione dei prezzi.


Ho controllato di nuovo per essere sicuro e vedo che funziona bene.


Caricherò un codice ottimizzato, anche se non lo velocizza in alcun modo.

