Indicatori: Tick RSI Adaptive
non funziona
Alex Renko #:
1. È necessario utilizzarlo quando il mercato è aperto (quando ci sono tick in tempo reale).
2. Bisogna aspettare che i calcoli iniziali siano completati e che il conteggio dei tick sia sufficientemente alto per questi calcoli (gli indicatori di tick spesso richiedono tempo prima di essere tracciati).
3. È necessario utilizzarlo sul timeframe M1.
Non funziona in un mercato inattivo con bassa liquidità e poca azione dei prezzi.
Ho controllato di nuovo per essere sicuro e vedo che funziona bene.
Caricherò un codice ottimizzato, anche se non lo velocizza in alcun modo.
Tick RSI Adaptive:
Indicatore adattativo RSI basato sul calcolo dei tick
Author: Conor Mcnamara