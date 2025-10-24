Indicatori: Linear Regression Line (apply to)
Funziona benissimo! Grazie 👍🏻
ok
Mi piace il concetto di questo indicatore, la linea non è invadente e si fonde bene con qualsiasi indicatore. È interessante utilizzarlo con periodi più bassi per dare maggiore fiducia alla direzione del mercato a breve termine.
Linea di regressione lineare con l'opzione di essere applicata ad altri indicatori
Author: Mladen Rakic