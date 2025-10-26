Indicatori: Frattali_fini_MTF
Salve, sono un novellino e mi scuso per la domanda banale.La mia domanda: Come faccio a creare una posizione di chiusura automatica quando l'indicatore Fractals rileva la parte inferiore o superiore?
Grazie
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading
newdigital, 2013.12.16 11:23
I frattali sono indicatori tecnici, parte degli indicatori di Bill Williams. A differenza di altri indicatori, questo non è una linea o un istogramma di barre, ma una semplice freccia sopra o sotto le barre del grafico dei prezzi. Questi frattali si formano quando cinque barre consecutive si allineano in modo rigoroso. Esistono due tipi di frattali:
Frattali ribassisti: questo frattale si forma su una barra del grafico dei prezzi solo se il massimo di questa barra è superiore al massimo delle due barre precedenti e di quelle successive. Nel trading reale questo frattale indica un possibile movimento ribassista.
Frattali rialzisti: questo frattale si forma sotto una barra del grafico dei prezzi, se il minimo di questa barra è inferiore al minimo delle due barre precedenti e successive. Quando si vede questo frattale, ci si deve aspettare un movimento rialzista.
È importante ricordare che i frattali di Bill Williams sono illustrati un po' in ritardo sul grafico, perché è necessario che la quinta barra si chiuda per determinare il massimo o il minimo. I frattali sono segnali di trading, ma sono troppo insufficienti per contare solo su di essi: il frattale buy indica un possibile ordine buy e viceversa.Utilizzo nel Forex
I frattali indicano i livelli di forza. Si può facilmente tracciare una linea che colleghi più frattali per formare una linea di resistenza o di supporto. Questi livelli funzionano esattamente come le linee di tendenza. Se guardate l'immagine, vedrete la linea di resistenza e il segnale di acquisto. Otteniamo questo segnale perché il prezzo rompe il forte livello di resistenza. Tuttavia, se osservate attentamente il grafico prima di questo momento, vedrete un paio di segnali di vendita. Ciò indica chiaramente quanto siano inconcludenti i soli frattali.
Se avete prestato attenzione alla pagina delle linee di tendenza, sapete già che alcuni trader utilizzano i frattali per costruire la loro linea di tendenza. Ci piace molto questa strategia, ma non è qualcosa di rivoluzionario.
I frattali di Bill Williams e l'indicatore Alligator. Questi due indicatori condividono una grande sinergia e diamo una rapida occhiata all'immagine. È la stessa del precedente, ma abbiamo aggiunto l'Alligator e questo cambia molto l'immagine. Date un'occhiata al segnale di acquisto; capite ora perché non abbiamo aperto un ordine di vendita prima del segnale di acquisto? Il prezzo si è mosso al di sopra dell'Alligator e avevamo bisogno di vedere una violazione dei livelli dell'indicatore e un paio di frattali di vendita, ma non l'abbiamo visto. Invece, il prezzo ha continuato a muoversi al di sopra dell'Alligator e ha persino rotto il livello di resistenza, il che ci ha dato una chiara idea del movimento futuro - acquisto e take profit.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Frattali_fini_MTF:
L'indicatore costruisce i frattali da un altro timeframe più ampio sul grafico corrente in base ai dati dell'indicatore Fine_Fractals.
Author: Nikolay Kositsin