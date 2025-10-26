Indicatori: ZigZag sui frattali di un altro timeframe più ampio

ZigZag, costruito da frattali provenienti da un altro timeframe più ampio e basato sui dati dell'indicatore VininI_FractalsTrend.

Author: Nikolay Kositsin

 
Ottimo indicatore! Esiste una versione per MT4?
