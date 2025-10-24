Indicatori: Linear Regression Line
Buono
Si tratta di un indicatore molto utile, in quanto può fornire una direzione di tendenza immediata. Anche il periodo di 4 è molto utile per la tendenza a breve termine e può fornire informazioni statistiche per indicare che si sta verificando (o meno) un rimbalzo dei prezzi da un canale.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Linear Regression Line:
Linea di regressione lineare
Author: Mladen Rakic