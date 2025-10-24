Indicatori: ZigZag sui frattali VininI_FractalsTrend

ZigZag costruito con i frattali. Grazie all'uso dei frattali, l'indicatore funziona molto più velocemente dello Zigzag standard.

Author: Nikolay Kositsin

 
si rivernicia?
 
Autore: Nikolay Kositsin

Salve, potete dirmi come correggere il codice per escludere i seguenti punti?

 
qazzaq:

Avviare un nuovo ciclo e azzerare gli elementi simili a questa condizione.

