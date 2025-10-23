Indicatori: Coniglio

Coniglio:

Versione modificata dell'indicatore "Rabbit" (l'indicatore visualizza i veri livelli di supporto/resistenza per qualsiasi coppia di valute).

Coniglio

Author: Nikolay Kositsin

 
Sono d'accordo, la versione modificata dell'indicatore "Rabbit" è più bella, ma la versione precedente quando si cambiava il parametro: mixing days, mostrava i livelli di un altro giorno nel giorno più necessario, questa versione mostra i livelli dei giorni precedenti nel giorno corrente, il che rende difficile l'analisi dei giorni passati.
