Indicatori: Coniglio
Sono d'accordo, la versione modificata dell'indicatore "Rabbit" è più bella, ma la versione precedente quando si cambiava il parametro: mixing days, mostrava i livelli di un altro giorno nel giorno più necessario, questa versione mostra i livelli dei giorni precedenti nel giorno corrente, il che rende difficile l'analisi dei giorni passati.
Coniglio:
Versione modificata dell'indicatore "Rabbit" (l'indicatore visualizza i veri livelli di supporto/resistenza per qualsiasi coppia di valute).
Author: Nikolay Kositsin