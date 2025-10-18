Indicatori: Quartili
Automated-Trading:l'indicatore non funziona correttamente in qualche modo.
Autore: Nikolay Kositsin
olegok83:
не корректно индикатор работает както.
Corretto!
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quartili:
L'indicatore visualizza il primo, il secondo e il terzo quartile del campione.
Author: Nikolay Kositsin