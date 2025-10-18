Indicatori: Canale di crossover percentuale
newdigital, 2014.01.18 07:34
Come utilizzare i canali Donchian (adattato dall'articolo di dailyfx)
- Trovare prima il trend per determinare la tendenza
- Imparate a entrare nei breakout del Forex utilizzando i canali di Donchian.
- I canali possono essere utilizzati per seguire il vostro stop e bloccare i profitti.
Il mercato Forex è noto per le sue forti tendenze, che possono rendere il trading dei breakout dei livelli di supporto e resistenza un approccio efficace ai mercati. Per pianificare tali condizioni di mercato, oggi esamineremo una strategia di breakout in tre fasi utilizzando i Canali di Donchian.
Trovare la tendenza
Il primo passo per il trading di tendenza è trovare la tendenza! Ci sono molti modi per identificare le tendenze illustrate di seguito, ma uno dei più semplici è l'utilizzo della media mobile a 200 periodi (MVA). Per iniziare, aggiungete questo indicatore al vostro grafico e verificate se il prezzo si trova al di sopra o al di sotto della media. In questo modo determineremo la tendenza e il nostro orientamento di trading.
Alla luce delle informazioni di cui sopra, i trader dovrebbero cercare opportunità di acquisto per l'EURJPY nel suo attuale trend rialzista, dato che il prezzo è al di sopra della media. Inoltre, l'AUDNZD illustrato di seguito offre opportunità di vendita poiché la coppia ha un prezzo inferiore alla MVA a 200 periodi. Una volta ottenute queste informazioni, possiamo pianificare gli ingressi per un potenziale breakout.
Trading dei canali Donchian
I canali Donchian sono uno strumento tecnico che può essere applicato a qualsiasi grafico. Vengono utilizzati per individuare gli attuali livelli di supporto e resistenza identificando il prezzo più alto e quello più basso su un grafico, per un determinato numero di periodi. Per la strategia di oggi utilizzeremo 20 periodi, il che significa che i canali saranno utilizzati per identificare il massimo e il minimo del prezzo a 20 giorni.
Poiché il prezzo dell'EURJPY è scambiato al di sopra del 200 MVA, i trader vorranno identificare nuovi ingressi per acquistare la coppia in caso di breakout verso massimi più elevati. Con il nostro attuale massimo a 20 giorni identificato dai canali Donchian a 145,68, gli operatori possono impostare un ingresso per acquistare l'EURJPY un pip sopra questo valore.
Il processo di avvio delle posizioni di vendita in un trend discendente è esattamente l'opposto. Rivediamo ancora una volta il grafico giornaliero di AUD/NZD illustrato di seguito. Poiché il prezzo è al di sotto della MVA 200, i trader cercheranno di vendere la coppia nel caso in cui il prezzo crei un nuovo minimo a 20 giorni. Attualmente questo minimo si trova a .8775 e i trader possono cercare di avviare nuove posizioni di vendita sotto questo valore.
Impostazione del rischio e dei trailing stop
Quando si opera con qualsiasi strategia, è necessario definire gli stop e gestire il rischio. Quando si utilizzano i canali Donchian, questo processo può essere semplificato. Ricordate che i nostri canali di prezzo (che rappresentano il massimo o il minimo a 20 giorni) agiscono come un'area di supporto o di resistenza? In un trend rialzista, ci si aspetta che il prezzo si muova verso massimi più alti e che rimanga al di sopra di questo valore. Se il prezzo passa attraverso il canale inferiore, che rappresenta un nuovo minimo a 20 giorni, i trader vorranno uscire dalle posizioni lunghe. Al contrario, in una tendenza al ribasso, i trader vorranno piazzare ordini di stop all'attuale massimo di 20 giorni. In questo modo, i trader usciranno dalle posizioni short al raggiungimento di un nuovo massimo.
I trader possono anche utilizzare i canali di Donchian come meccanismo per tracciare i loro stop. Man mano che il trend prosegue, i trader possono spostare il loro stop insieme al canale designato. Il trailing di uno stop in questo modo consente di aggiornare lo stop con la posizione e di bloccare i profitti man mano che il trend prosegue.
newdigital, 2013.10.14 14:40
Il canale dei prezzi è un indicatore di analisi tecnica utile per determinare i segnali di acquisto e vendita in base ai breakout dei prezzi.
- Canale dei prezzi superiore: Il massimo più alto in un periodo di tempo definito dall'utente.
- Canale dei prezzi inferiore: Il minimo più basso in un periodo di tempo definito dall'utente.
Il periodo di tempo definito dall'utente è generalmente di 20 periodi. Per illustrare ulteriormente la creazione di un canale di prezzo, di seguito è riportato un grafico dell'ETF Nasdaq 100 (QQQQ):
I canali di prezzo sono utilizzati principalmente per identificare i breakout dei prezzi. I segnali di acquisto e vendita sono mostrati di seguito nel grafico del QQQ:
Segnale di acquisto del canale dei prezzi
Acquistare quando il prezzo chiude al di sopra delle bande superiori. È come acquistare un breakout al di sopra della resistenza, la quale si verifica solo quando il massimo più alto è stato raggiunto negli ultimi 20 giorni di trading.Segnale di vendita del canale dei prezzi
Vendere quando il prezzo chiude al di sotto delle bande inferiori. Sarebbe come vendere un breakout al di sotto del supporto, ma in questo caso il supporto è il minimo più basso degli ultimi 20 giorni di trading.
I canali di prezzo offrono un metodo facile da seguire per acquistare e vendere azioni, futures o coppie di valute.
Canale di crossover percentuale:
Un canale basato sulla deviazione percentuale del prezzo dal valore precedente della linea centrale del canale.
Author: Nikolay Kositsin