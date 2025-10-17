Indicatori: XMA-XN
Automated-Trading:Durante la compilazione dei file degli indicatori il compilatore dà errori....per favore aiutatemi...
Autore: Nikolay Kositsin
L'ho aggiunto al mio tc come filtro, grazie all'autore.
XMA-XN:
Un ventaglio di cento medie mobili XMA con la possibilità di modificare il numero di linee sul grafico e di selezionare uno dei dieci metodi di mediazione.
