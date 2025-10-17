Indicatori: XMA-XN

XMA-XN:

Un ventaglio di cento medie mobili XMA con la possibilità di modificare il numero di linee sul grafico e di selezionare uno dei dieci metodi di mediazione.

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

Autore: Nikolay Kositsin

Durante la compilazione dei file degli indicatori il compilatore dà errori....per favore aiutatemi...
 
NEEO:
Durante la compilazione dei file dell'indicatore il compilatore dà errori....per favore aiutatemi...

Questo indicatore utilizza la libreria smoothalgorithms.mqh (allegata al codebase).

Il file smoothalgorithms.mqh deve essere collocato in \terminal_data_folder\MQL5\Include.

 
L'ho aggiunto al mio tc come filtro, grazie all'autore.
