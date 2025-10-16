Librerie: IncIchimokuOnArray
Guardare il prezzo in relazione alla nuvola di Ichimoku (adattato dall'articolo di dailyfx)
- Relazioni tra prezzo e nuvola
- Il rimbalzo del prezzo dalla nuvola mostra una tendenza ben sostenuta
- Un esempio di trading Ichimoku con USDJPY
Ichimoku è un indicatore di trend following che quasi tutti possono imparare a utilizzare con facilità. Quando si fa trading con Ichimoku, spesso si consiglia di iniziare con la nuvola per capire se il prezzo è in tendenza al rialzo o al ribasso rispetto ai punti passati del grafico. Tuttavia, per avere una migliore percezione della forza del trend, è meglio vedere come il prezzo reagisce alla nuvola piuttosto che guardare solo dove si trova il prezzo in relazione alla nuvola in qualsiasi momento.
Interazioni tra prezzo e nuvola
L'USDJPY ha dimostrato una forte tendenza grazie ai rimbalzi multipli della nuvola:
La nuvola è un indicatore dinamico che prende in considerazione due aspetti di una coppia di valute. In un trend rialzista, la linea superiore della nuvola, tradizionalmente nota come Senkou Span A, è composta dal punto medio tra le medie mobili a 9 e 26 basate sui prezzi medi, o Tenkan-Sen e Kijun-Sen, e spinta in avanti di 26 periodi per dare un riferimento alla forza di un movimento. Se il prezzo attuale è al di sopra della nuvola, allora il prezzo attuale è più forte del punto medio delle medie mobili 9 e 26 di 26 periodi fa, identificando la forza della tendenza attuale.
La linea inferiore della nuvola in un trend rialzista, tradizionalmente nota come Senkou Span B, è composta dal punto medio degli ultimi 52 periodi del grafico ed è spinta in avanti di 26 periodi proprio come la linea superiore. Pertanto, se la candela attuale si trova al di sopra della nuvola, creata 26 periodi fa, si può notare che il prezzo si trova al di sopra del punto medio delle medie mobili 9 e 26 e del punto medio delle ultime 52 sedute.
Il rimbalzo del prezzo dalla nuvola mostra una tendenza ben sostenuta
Il punto chiave di questo articolo è che non è sufficiente sapere dove si trova il prezzo in relazione alla nuvola per avere un forte trade basato sul trend. È necessario vedere se il prezzo si trova costantemente su un lato della nuvola o se il prezzo si ribalta su entrambi i lati della nuvola, mostrando un trend molto debole o inesistente. Se non c'è coerenza con il prezzo e rimbalza costantemente più in alto rispetto alla nuvola, dimostrando che la nuvola è un supporto e che il trend rialzista è forte, allora è meglio eliminare Ichimoku dai grafici, poiché Ichimoku non funziona bene nei range e probabilmente intaserà i grafici solo se non c'è un trend chiaro.
Esempio di trading su nuvole e prezzi con USDJPY
Entrata per l'acquisto: 105.00 (breakout attraverso la resistenza)
Stop: 103.70 (recente minimo dell'azione di prezzo e sotto il massimo di maggio 2013 - supporto fondamentale)
Limite: 107.50 (pivot mensile R2)
Se questa è la vostra prima lettura del rapporto Ichimoku, ecco una guida definitiva sul versatile indicatore:
- Corpi di candela completi al di sopra della nuvola Kumo
- La linea di trigger (nera) è al di sopra della linea di base (azzurra) o si sta incrociando al di sotto di essa
- La linea di ritardo è al di sopra dell'azione del prezzo di 26 periodi fa (linea verde brillante)
- La Kumo davanti al prezzo è rialzista e in aumento (nuvola blu = Kumo rialzista)
