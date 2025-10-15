Librerie: IncStdDevOnArray
Ciao! Quando installo l'indicatore nel terminale LiteForex, ricevo un errore nella libreria .mqh, Array out of range 73,33.
Ho compilato un esempio e ho inserito la libreria nel posto giusto.
Non riesco a capire perché.
Risolto, in attesa della sostituzione del file. Se non si vuole aspettare, la riga 57 dovrebbe contenere
Inizio=i+m_Periodo;
e ora
Inizio=i;
Credo che le linee siano spostate, la numerazione è diversa. Cercate la linea
interruzione;
la riga precedente deve essere corretta.
Integer:pubblicato
Risolto, in attesa della sostituzione del file.
Grazie. Non c'è problema.
IncStdDevOnArray:
La classe CStdDevOnArray è progettata per calcolare la deviazione standard (StdDev) sul buffer dell'indicatore.
Author: Dmitry Fedoseev