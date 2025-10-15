Librerie: IncStdDevOnArray

IncStdDevOnArray:

La classe CStdDevOnArray è progettata per calcolare la deviazione standard (StdDev) sul buffer dell'indicatore.

Author: Dmitry Fedoseev

 

Ciao! Quando installo l'indicatore nel terminale LiteForex, ricevo un errore nella libreria .mqh, Array out of range 73,33.

Ho compilato un esempio e ho inserito la libreria nel posto giusto.

Non riesco a capire perché.

 

Anche sul terminale MQ. Sui TF da H4 in su.

 

Risolto, in attesa della sostituzione del file. Se non si vuole aspettare, la riga 57 dovrebbe contenere

Inizio=i+m_Periodo;

e ora

Inizio=i;

 

Credo che le linee siano spostate, la numerazione è diversa. Cercate la linea

interruzione;

la riga precedente deve essere corretta.

 
Integer:

Risolto, in attesa della sostituzione del file.

Grazie. Non c'è problema.
